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Firari FETÖ/PDY şüphelisi kadın sahte kimlikle yakalandı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:05
Firari FETÖ/PDY şüphelisi kadın sahte kimlikle yakalandı

BOLU (AA) - Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kadınla Manisa'da saklandığı evde sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Ayşe Betül Onat'ın Manisa'da saklandığı bilgisine ulaşan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu ve Manisa Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda, şüphelinin saklandığı eve baskın yapıldı.

Operasyonda, üzerinde sahte kimlik bulunan Onat ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen ve adliyeye sevk edilen şüpheli Onat, tutuklandı.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kadın şüphelinin işlemlerinin, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:05
  1. Bolu
  2. FETÖ/PDY
  3. manisa
  4. operasyon

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