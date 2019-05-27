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Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon! 9 kişi gözaltında

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altındaki evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon! 9 kişi gözaltında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan zanlılar için yeni evler açıldığı, buraların örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı ve firarilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu adreslerde kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş, Y.S.A, M.P, Y.G, S.E. ve K.K. mahkemece tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Deşifre olmayan ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt üyelerince organize edilen evlerle FETÖ'ye yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve buralarda kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari örgüt mensuplarının da kaldığının saptanması üzerine 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Ayrıca, zanlılarla sahte kimlik, gelirleriyle orantılı olmayacak miktarlarda lira ve dolar, dijital materyaller ve alışveriş marketleri tarafından yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 lira ve değişik bedelli kartlar ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
  1. Kayseri
  2. FETÖ operasyonları
  3. FETÖ'nün hücre evleri
  4. Gözaltılar var
  5. Tutuklama
  6. Terörle Mücadele

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