0553 313 94 23

Firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade trafiği

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 FETÖ mensubunun iadesini istedi- ABD'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra çok sayıda örgüt yöneticisi ve üyesinin, Almanya'dan da örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadeleri talep edildi- İade taleplerinin ardından 23 ülkede bulunan 109 FETÖ mensubu ise sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi

14 Temmuz 2019 Pazar 11:21
Firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade trafiği

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 94 ülkeden 570 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun iadesini istedi. Bu kapsamda, 23 ülkede bulunan 109 örgüt üyesi, söz konusu taleplerin ardından sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

Bakanlık, bugüne kadar 94 ülkede yaşadıkları belirlenen 570 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan iade dosyalarını ilgili ülkelere iletti.

Aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu ülkelerden örgüt üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde hava kuvvetleri imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra aralarında terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, örgütün basın organlarında görevli Ekrem Dumanlı, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Hakan Şükür ve armatör İhsan Kalkavan gibi isimlerin Türkiye'ye iadesi istendi.

- 109 FETÖ'cü sınır dışı edilerek iade edildi

Yapılan girişimler sonucunda 23 ülkedeki 109 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye iade edildi.

Adalet Bakanlığınca, iade taleplerinin yanı sıra örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yönetici ve üyelerinin geçici tutuklanmaları da gündeme getirildi. Bu kapsamda da 54 ülkeye, 152 FETÖ mensubunun geçici tutuklanması talebi gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:21
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. iade

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı
    1. Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur..
    2. Evin'in hedefi Avrupa'da altın madalya
    3. Haçlılara karşı duvar oldu: Aclun Kalesi
    4. Darbecilere 127 milyon liralık..
    5. KPSS’ye geç kalan adaylar sınav..
    6. Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı
    7. Tank paletine baston sokan gazi, 15..
    8. Mersin’de dolu üzüme zarar verdi
    9. Beklediği karaciğer bulundu ancak..
    10. Esentepe semt pazarına kavuştu
    11. Göl: "İlan ve abonelik konusunda..
    12. Organları 5 kişiye umut oldu
    13. Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15..
    14. Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi..
    15. Diyarbakır’da işçiler inşaatın 5...
    16. "ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların..
    17. Düzce’de göl ve göletlere 50 bin yavru..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    19. Havai hattı ilk olarak Yığılca’da..
    20. CHP, Milli sanayiye takoz olmuş
    21. Ruhani'den "dış borcu azalttık"..
    22. Vali Memiş’ten 15 Temmuz mesajı
    23. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 45..
    24. "15 Temmuz'da Türk medyası göğsümüzü..
    25. Piyasalar, 15 Temmuz'un yaralarını..
    26. Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş..
    27. Kilis’te motosiklet uygulamaları..
    28. Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle..
    29. "Benim çocuklarım da vatan, millet,..
    30. Firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi