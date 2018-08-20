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Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'ye bağlı bir okulun genel müdürlüğünü yapan zanlı Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:50
Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" diye  ifade edilen Hudut Birliği askerleri, Meriç ilçesi sınırlarındaki askeri yasak  bölgede devriye görevi yaparken Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına  aldı.

Şüphelilerden Salih G'nin FETÖ'nün Eskişehir'deki bir okulunun genel  müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği  belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak  bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı  belirlenen Haydar K. yakalandı. Zanlıların, işlemleri sürüyor.
 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:50
  1. Eskişehir
  2. FETÖ

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