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Firari FETÖ'cü yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü firari hükümlü yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:26
Firari FETÖ'cü yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan Göksel B'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda bu kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ desteğiyle üniversiteye memur olarak atanmış

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Göksel B'nin, Anadolu Üniversitesinde özel güvenlik görevlisiyken FETÖ desteğiyle üniversitede öğrenci işlerine bilgisayar işletmeni memuru olarak atandığı belirtildi. Hükümlünün, üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini örgüte verdiği ve bu şekilde FETÖ'ye eleman temin ettiği, 2016 yılında ise üniversiteden ihraç edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:26
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