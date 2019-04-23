Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü Elif Ş.S., Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı. Cezaevine teslim edildi Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Huzur Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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