Firari FETÖ’cü Antalya’da saklandığı kızının evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan bir süredir firari olarak aranan şüpheli, Antalya’da saklandığı kızının evine düzenlenen operasyonla yakalandı.05 Nisan 2019 Cuma 17:16
Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan bir süredir firari olarak aranan şüpheli, Antalya’da saklandığı kızının evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Isparta’da kereste ve nakliyat sektöründe faaliyet gösterirken, 15 Temmuz sonrasında FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle firari olarak aranan iş adamı Süleyman H, Antalya’da yakalandı. Isparta’ya getirilen Süleyman H. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen Süleyman H.’nin çıkarıldığı mahkemece ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.
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