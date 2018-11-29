THY- Noukşot
0553 313 94 23

Firari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski albay, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 18:06
Firari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı

MUĞLA (AA) - İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski albay, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan kıdemli albay H.S.S'nin, ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyerek çalışma başlattı.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen H.S.S'nin işlemlerin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:06
  1. FETÖPDY
  2. Milas
  3. Muğla
  4. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biberon temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler…
    1. Biberon temizliğinde dikkat edilmesi..
    2. "Gece bekçilerinin trafik para cezası..
    3. Karbonatın farklı kullanım alanları
    4. Yıldız Dağları beyaza büründü
    5. Cuma namazı saat kaçta?
    6. "PKK'ya bağlı Tevgera Azadi..
    7. Çocuğa isim koyulurken...
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Kanada hükümeti, Cemal Kaşıkçı..
    10. PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar..
    11. AK Parti milletvekili Mesten'den..
    12. Rusya: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız
    13. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    14. Bacağına demir saplanan köpek..
    15. "Hedefimiz iyi futbol, iyi sonuç"
    16. Rusya, ABD'nin yaptırımlarına karşı..
    17. AVM'de yangın çıktı; söndürülünce..
    18. Askeri helikopter Zehra bebek için..
    19. APA 11. Genel Kurulu
    20. Alman devi Bayer, 12 bin kişiyi işten..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?