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Firari FETÖ zanlısı Ankara'da yakalandı!

Kilis'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanan eski üsteğmen tutuklandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:27
Firari FETÖ zanlısı Ankara'da yakalandı!

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı sırada ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski üsteğmen Mümtaz Ç, 20 ay sonra Ankara ve Kilis emniyet müdürlüklerinin çalışması sonucu başkentte düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:27
  1. Kilis
  2. Ankara ve Kilis emniyet müdürlükleri
  3. eski üsteğmen
  4. FETÖ/PDY
  5. istihbarat şube müdürü

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