Firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Hasan Y.’nin kent merkezinde bir evde saklandığını tespit edildi.

Ekipler, belirlenen ikamete düzenledikleri operasyonda Hasan Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan şüpheli Hasan Y., emniyetteki işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.

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