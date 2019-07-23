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Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir’de yakalandı

Fetullahçı Terör ÖRgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülerek aranan iki şüpheli Eskişehir’de yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:44
Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir’de yakalandı

Fetullahçı Terör ÖRgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülerek aranan iki şüpheli Eskişehir’de yakalandı.


Alınan bilgiye göre; İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ’ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde muvazzaf yüzbaşı S.G. ile uzman çavuş S.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresleri belirlenen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında soruşturmanın devam ettiği kentlere gönderilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:44
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