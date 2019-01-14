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Firari eski Danıştay üyesinin eşi tutuklandı

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Ulviye Tuğrut, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı- Ulviye Tuğrut'un eşi eski Danıştay üyesi Hasan Tuğrut'un da FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak arandığı öğrenildi

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:06
Firari eski Danıştay üyesinin eşi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ulviye Tuğrut tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Ulviye Tuğrut, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Tuğrut, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

UlviyeTuğrut'un eşinin eski Danıştay üyelerinden Hasan Tuğrut olduğu ve halen FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak arandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:06
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. eski Danıştay üyesi Hasan Tuğrut
  3. FETÖ
  4. Ulviye Tuğrut

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