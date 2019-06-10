Firari cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı Kırşehir’de cinayet şüphelisi olarak aranan bir kişi 4 yıl sonra Kaman İlçesinde yakalandı.

Kırşehir’de cinayet şüphelisi olarak aranan bir kişi 4 yıl sonra Kaman İlçesinde yakalandı.

Kaman İlçe Emniyetine gelen ihbarı değerlendiren polis cinayet şüphelisininbulunduğu eve baskın yaptı.

Farklı şehirlerde yaşayarak izini kaybettirdiği ileri sürülen zanlı A.Ö.’nin kısa süre önce Kaman ilçesine ziyarete geldiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler düzenlenen operasyon sonucu A.Ö.,’yü yakaladı.

Zanlı A.Ö. Kaman Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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