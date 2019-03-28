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Firari cinayet sanığını "narkoz yakalattı"

Adana'da hastanede narkozun etkisindeki bir hastanın hemşireye kimliğindeki isimden farklı ad söylemesi üzerine durum polise bildirildi- Polisin yaptığı parmak izi incelemesi sonucu, 2017 yılında işlenen bir cinayetin firari sanığı olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kişi tedavisinin ardından tutuklandı

28 Mart 2019 Perşembe 11:29
Firari cinayet sanığını "narkoz yakalattı"

ADANA (AA) - Adana'da narkozun etkisindeyken hemşireye kimliğindeki isimden farklı ad söylemesi üzerine durumu incelenen hasta, 2017 yılında işlenen bir cinayetin firari sanığı olduğu belirlenince tedavisinin ardından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle kentteki bir hastaneye başvuran ve ameliyat edilen kişi, halen narkozun etkisindeyken kendisine ismini soran hemşireye kimlikte yazandan farklı olarak adının "Abdulkadir" olduğunu söyledi.

Durumdan şüphelenen hemşirenin bildirimi üzerine polis ekipleri hastanın parmak izi incelemesini yaptı.

Yapılan incelemede hastanın, 27 Aralık 2017'de merkez Çukurova ilçesindeki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde Serhat Aydemir'in tabancayla ateş edilerek öldürülmesi olayının firari sanığı olarak aranan Abdulkadir Soğancı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının, cinayetin ardından Antalya'ya kaçıp sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü, burada bir trafik kazası sonucu yaralandığı, yanında ilgilenecek kimse olmaması üzerine ailesinin de bulunduğu Adana'ya dönüp hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Abdulkadir Soğancı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Serhat Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili devam eden davada, Abdulkadir Soğancı'nın da arasında olduğu 2'si firari, 4'ü tutuklu 9 kişi yargılanıyordu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:29
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