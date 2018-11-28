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Firari Akın İpek'in iadesi davası

İngiliz Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini reddederek, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:53
Firari Akın İpek'in iadesi davası

İngiliz mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi.

Firari İpek'in Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar duruşması yapıldı. Hakim, iade talebini reddederken, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti.

Ayrıca İpek'in pasaportuna el konulması, Londra dışına çıkmaması ve telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması gibi denetimli serbestlik şartlarının da 14 gün boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

Firari İpek, 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek’in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti. Davada son duruşma 28 Eylül'de yapılmış ve kararın 28 Kasım'da açıklanacağı belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:53
  1. Akın İpek
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü

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