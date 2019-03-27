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"Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilmesi sağlandı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "(Yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının iadesi) 504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz"- "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Seçim sonrası için yeni ABD Adalet Bakanından, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği konusu ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak"- "İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bu saatten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir"

27 Mart 2019 Çarşamba 10:02
"Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilmesi sağlandı"

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının iadesine ilişkin, "504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Gül, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ve yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin iadelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü elebaşı Gülen için ABD'ye 7 iade talebi gönderildiğini hatırlatan Gül, bu ülkede açılan FETÖ soruşturması ile iadelere ilişkin adli yardımlaşma taleplerinin Türkiye tarafından yerine getirildiğini aktardı.

Türkiye'ye gelen ABD heyetinin 3 Ocak'ta yaptığı görüşmeleri anımsatan Gül, heyetin bazı kişileri dinlediğini, bu konularla ilgili gerekli yardımın yapıldığını belirtti.

- "Olması gereken iadenin gerçekleşmesidir"

Adalet Bakanı Gül, "İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereği tüm yönleriyle tamamlanmıştır. Bu saatten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen mevkidaşı William Pelham Barr'a gönderdiği tebrik mektubunda, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin de tekrar gündeme taşındığını aktaran Gül, "Seçim sonrası için de yeni ABD Adalet Bakanından, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği konusu ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak." dedi.

Yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına ilişkin de iade taleplerinin ilgili ülkelere iletildiğini kaydeden Gül, "504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:02
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi
  5. FETÖ mensuplarını iadesi

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