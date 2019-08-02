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Firari 1 kişi ve 7 koyun için 5 şüpheli sorgulanıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çalınan 33 koyunun 26’sı Samsun’da bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:32
Firari 1 kişi ve 7 koyun için 5 şüpheli sorgulanıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çalınan 33 koyunun 26’sı Samsun’da bulundu. Jandarmanın gözaltına aldığı 5 kişinin sorgusu, kalan son şüpheliyi ve kayıp 7 koyunu bulmak için devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Erbaa ilçesine bağılı Salkımören Köyünde bulunan bir ahırdan geçtiğimiz hafta 33 adet koyun çalındı. Hırsızlığın ihbar edilmesiyle birlikte olayın aydınlatılması ve faillerin tespit edilerek yakalanması için Tokat İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekibin takip ve çalışmaları sonuç verdi. Olayın faili 6 şüpheliyi tespit eden ekip, çevre illerde yaptığı araştırma sonucundaçalıntı koyunlardan 26’sının yerini de tespit etti. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, ele geçirilen 26 koyun ise Erbaa ilçesine getirilerek sahibine teslim edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması ve kayıp 7 koyunun bulunması için çalışmalarını sürdüren özel ekibin, gözaltında bulunan 5 şüphelinin sorgusuna da devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:32
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