Finlandiya'dan Türkiye'ye güldüren tehdit

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müzakerelerini başlatma girişimi Türkiye engeline takıldı.

Görüşmelerin başlamasını bloke eden Ankara, her iki ülkeden terör örgütlerine karşı net tavır takınmalarını istiyor.

Finlandiya rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar... Kendilerine de söyledik, NATO'nun içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz." dedi.

Helsinki'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunların çözülebileceği belirtilirken, Finlandiyalı bir milletvekili ambargo çağrısı yaptı.

Boykot çağrısı: Tatil, kebap, arabalar...

Milletvekili Mikko Karna, Finlandiya vatandaşlarından, çeşitli alanlarda Türkiye'yi boykot etmelerini istedi.

Karna, açıklamasında, "Türkiye'de tatillerin, Türk kebap restoranlarının ve Türk yapımı arabaların, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilene kadar boykot edilmesi" talebinde bulundu.

"Türkiye'yi protesto edebiliriz"

Söz konusu vekil, "Finlandiya ve İsveç'in sorunsuz bir şekilde NATO'ya kabul edileceğine kesinlikle inanıyorum.

Bu süreçte Türk tatilini, gezileri pas geçerek, Türk kebaplarını reddederek ve birçok tanınmış markaya sahip Türk yapımı arabaları satın almaktan vazgeçerek Türkiye'yi protesto edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen Finlandiyalı turist sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'yi geçen yıl Finlandiya'dan yaklaşık 30 bin turist ziyaret etti.

Ülkede ağırlanan ve ziyaret listesinin ilk sırasında yer alan Rus turist sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

"Erdoğan ile görüşmeye hazırım"

Öte yandan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ankara'nın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendirirken, şunları söylemişti:

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu tavrını son günlerde değiştirdi ve oldukça sert bir tutum aldı. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunlar hakkında yeni bir görüşmeye hazırım."