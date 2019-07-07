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Finlandiya'dan "ekolojik ve sürdürülebilir" AB Dönem Başkanlığı taahhüdü

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pekka Voutilainen: - "(AB Dönem Başkanlığı boyunca) Geleneksel başkanlık hediyelerini vermeyeceğiz. Hediyelere ayrılan bütçenin tamamı ağaçlandırma çalışmalarına harcanacak"- "Burada verilecek hediyelere ayrılacak bütçe Türkiye'de fidan dikimine harcanacak. Ayrıca, çalışanların işe gelirken mümkün olduğu kadar yürümeleri, bisiklet ya da toplu taşıma araçları kullanmaları yoluyla yeşil ofis kurallarına uyması da taahhütlerimiz arasında"- "Türkiye AB için çok önemli bir ortak"- "(Türkiye-AB ilişkileri) Yapıcı diyaloğa ve zor konularda diyalog içinde olmaya gereksinim var"

07 Temmuz 2019 Pazar 11:02
Finlandiya'dan "ekolojik ve sürdürülebilir" AB Dönem Başkanlığı taahhüdü

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pekka Voutilainen, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığında temel önceliğinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak olduğunu belirterek, dönem başkanlığı taahhütleri doğrultusunda başkanlık hediyelerine ayrılan kaynağın ağaçlandırma çalışmalarına yönlendirileceğini, Ankara'daki büyükelçiliğin de hediye bütçesini Türkiye'de fidan dikimine harcayacağını söyledi.

Büyükelçi Voutilainen, AB Konseyi Dönem Başkanlığını 1 Temmuz'da devralan ülkesinin AB gündemine ilişkin ajandasını ve Türkiye-AB ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Finlandiya'nın, 2009’da AB’nin anayasası olarak da kabul edilen ve yeni üyelerin AB'ye katılımına imkan veren Lizbon Anlaşması'ndan sonra ilk kez, toplamda ise üçüncü kez AB Dönem Başkanlığını üstlendiğini vurgulayan Voutilainen, bu dönemin öncelikli konularının sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak olduğunu belirtti.

Ekolojik adımlar atarak başarılı bir başkanlık yürüteceklerini ifade eden Voutilainen, Finlandiya'nın AB'ninküresel lider olarak iklim konularında pozisyonunu güçlendirmenin yanı sıra rekabetçiliği ve sosyal kapsayıcılığı, ortak değerler ile hukukun üstünlüğünü ve kapsayıcı güvenlik konularını öncelikli tuttuğunun altını çizdi.

Sadece Finlandiya ya da AB için değil tüm dünya için son derece önemli olan iklim değişikliği konusunda bireylerin harekete geçmesinin de önemli olduğunu dile getiren Voutilainen, ülkesinin dönem başkanlığı sırasında düzenlenecek toplantıların sınırlı sayıda tutulacağına işaret etti.

Voutilainen, şöyle devam etti:

"Toplantıların sayısını azaltarak seyahat sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece başkanlık toplantıları için çıkılan hava yolu seyahatlerinden kaynaklı karbon salınımı azalmış olacak. Ayrıca, başkanlık dönemimiz boyunca geleneksel başkanlık hediyelerini de vermeyeceğiz. Hediyelere ayrılan bütçenin tamamı ağaçlandırma çalışmalarına harcanacak. Bu çok önemli bir iklim adımıdır."

- AB Dönem Başkanlığı taahhütleri

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliğinin de AB Dönem Başkanlığına dair taahhütleri olduğunu anlatan Voutilainen, "Bunların içinde en önemsediklerimden biri de burada verilecek hediyelere ayrılacak bütçenin Türkiye'de fidan dikimine harcanacak olması. Ayrıca, çalışanların işe gelirken mümkün olduğu kadar yürümeleri, bisiklet ya da toplu taşıma araçları kullanmaları yoluyla yeşil ofis kurallarına uyması da taahhütlerimiz arasında." dedi.

Voutilainen ayrıca, büyükelçiliğin İstanbul'a toplantı ve resmi ziyaretleri mümkün olduğunca uçak yerine trenle yapacağını, düzenleyeceği etkinliklerde vejetaryen ve çevre dostu yiyecek seçeneklerini arttıracağını vurguladı.

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini de değerlendiren Voutilainen, "Türkiye, AB için çok önemli bir ortak." şeklinde konuştu.

AB'ye yakın bir aday ülke olarak Türkiye'nin AB sürecine ilişkin reformlarını bir an önce tamamlamasını umduklarını kaydeden Voutilainen, "Göç konusundaki iş birliğimiz iyi işledi. Geçmişte olduğu gibi şimdi de bu alanda birlikte çalışmamız çok büyük öneme sahip. Öte yandan, ilişkilerde yapıcı diyaloğa ve zor konularda diyalog içinde olmaya gereksinim var." diye konuştu.

- "İlişkilerimiz tarih boyunca iyi olmuştur"

Türkiye ve Finlandiya'nın ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Voutilainen, "Ülkelerimiz arasında hiçbir sorun yok. Tarih boyunca da ilişkilerimiz hep iyi olmuştur." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında sağlıklı bir iş ve ekonomi ilişkisi de olduğuna dikkati çeken Voutilainen, Türkiye'de kayda değer sayıda Finlandiyalı şirketin bulunduğunu hatırlattı.

Finlandiya'nın "dünyanın en iyi eğitim sistemine" sahip olmasından gurur duyduğunu söyleyen Voutilainen, "Türkiye ve kurumlarıyla bu alandaki deneyimlerimizi paylaşmaktan çok mutluyuz. Umarım bu konuda birlikte daha fazla çalışabiliriz." dedi.

İki ülkenin bilgi, sağlık ve çevre teknolojilerinde yükselen bir potansiyel taşıdığını dile getiren Voutilainen, şunları kaydetti:

"Genç girişimcilerimizi teknolojinin farklı alanlarında yer alan girişim şirketlerinde bir araya getirmenin son derece ilgi çekici olacağı görüşündeyim. Ülkelerimizin iş ilişkilerinin gerçekten çok heyecan verici yeni bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Finlandiya'da okuduktan sonra orada milyoner olan Türk girişimciler var. Mesala Erasmus programı ile bir yıllığına Finlandiya'ya giden çok zeki Türk öğrenciler var. Bu pırıl pırıl genç insanları ilişkilerimizi ilerletmek için değerlendirebiliriz."

Türk inşaat firmalarının sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı yerlerinde de faal olduğunu söyleyen Voutilainen, bu yıl Türk ve Finlandiyalı firmaların bu alandaki iş birliğini teşvik edecek çalışmalara odaklanacaklarını belirtti.

Kayda değer sayıda turistin Finlandiya'dan Türkiye'ye düzenli geldiğini anlatan Voutilainen, "Özellikle Alanya ve bölgesinde yaklaşık 3 bin ailenin mülkü var. Onlar düzenli olarak Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin birçok kentinden de Finlandiya'ya doğrudan uçuşlar var. Bu yılın sonunda Türk Hava Yolları, Lapland'a yeni bir uçuş rotası başlatacak. Bu adımla, Finlandiya'ya daha fazla turistin geleceğini umuyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:02
  1. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı
  2. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pekka Voutilainen

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