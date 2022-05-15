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Avrupa Finlandiya'da ''NATO'ya hayır'' protestosu
Avrupa

Finlandiya'da ''NATO'ya hayır'' protestosu

Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen bir grup gösterici, eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 16:07:00 - 2022-05-15 16:07:53
Finlandiya'da ''NATO'ya hayır'' protestosu

Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen bir grup gösterici, başkent Helsinki'de parlamento binasına yürüdü.

"Rusya, Ukrayna'dan çık" yazılı pankarta müdahale etmek isteyen bir gösterici ise polis tarafından gözaltına alındı.

Göstericiler, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin daha büyük çatışmaları beraberinde getireceğini savunuyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıklamışlardı. Finlandiya parlamentosunun yarın NATO'ya başvuru kararını onaylaması bekleniyor.

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