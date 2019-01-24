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Finlandiya'da NATO tartışması

Finlandiya'da düzelenen ankette "Devlet Başkanı NATO üyeliği için çağrıda bulunursa destekler misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 48'i olumlu yanıt verdi

24 Ocak 2019 Perşembe 18:36
Finlandiya'da NATO tartışması

BRÜKSEL (AA) - Finlandiya'da yapılan ankette "Devlet Başkanı NATO üyeliği için çağrıda bulunursa destekler misiniz?" sorusunu katılımcıların yüzde 48'i olumlu yanıtladı.

Finlandiya'da Alma Medya Grubu dergilerinin düzenlediği bir ankette, yaklaşık bin 500 katılımcıya "Devlet Başkanı NATO üyeliği için çağrıda bulunursa destekler misiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 48'i soruyu "evet" şeklinde yanıtlarken, yüzde 33'ü ise "hayır" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 19'u kararsız kaldı.

Anket sonucu, geçen yılın şubat ayına göre devlet başkanının olası NATO üyeliği çağrısına olumlu yanıt verenlerin yüzde 10 arttığını gösterdi.

- "Anket tam bir saçmalık"

NATO üyeliği konusu Finlandiya halkı nezdinde tartışmalı bir konu olmaya devam ederken, ankete Devlet Başkanı Sauli Niinisto'dan tepki geldi.

Niinisto, "Bu tam bir saçmalık. 12 yıldır sürekli olarak NATO’ya katılım düşüncesini desteklemediğimi dile getiriyorum. Halkı yönlendirmeden önce benim kendi fikrimi değiştirmem lazım." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, askeri bağlantısızlık politikası nedeniyle NATO'ya üye olmazken, 1994 yılından bu yana Barış için Ortaklık Programı çerçevesinde ittifakın misyon ve operasyonlarına katkı sağlıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:36
  1. Finlandiya
  2. NATO

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