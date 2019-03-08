Finlandiya'da merkez sağ hükümeti istifa etti

KOPENHAG (AA) - Finlandiya'da Başbakan Juha Sipila'nın liderliğindeki merkez sağ hükümeti istifa etti. Fin YLE yayın kuruluşu, Sipila'nın liderliğindeki hükümetin, sosyal reform ve sağlık reformu planını kabul ettirmekte başarısız olunması üzerine istifa kararı aldığını duyurdu. Sipila'nın Devlet Başkanı Sauli Niinisto'dan bugün parlamentoyu feshetmesini talep edeceği belirtildi. Finlandiya'da 200 sandalyeli meclis Eduskunta'nın yenilenmesi için 14 Nisan'da genel seçim düzenlenecek. Yerel Huvudstadsbladet gazetesi de Niinisto'nun Sipila'dan seçime kadar geçiş hükümetine liderlik etmesini istediğini yazdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.