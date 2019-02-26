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Finlandiya'da bir camiye sis bombası atıldı

Oulu kentinde bir camiye sis bombası atıldı

26 Şubat 2019 Salı 18:31
Finlandiya'da bir camiye sis bombası atıldı

STOCKHOLM (AA) - Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Oulu kentinde bir caminin camı kırılarak içerisine sis bombası atıldığı bildirildi.

Oulu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırganın, saat 05.00'te caminin camını kırarak içeri sis bombası attığı belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve hasarın meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Kamera görüntülerine göre saldırıyı koyu renkli bir ceket ve beyaz şapka giyen bir kişi gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Finlandiya'da yaşayan Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, AA muhabirine, saldırıya uğrayan caminin Kuzey Finlandiya İslam Birliği Derneği'ne ait olduğunu belirtti.

Derneğin 2000 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 1000 üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz, saldırıya uğrayan caminin, başkent Helsinki'ye 600 kilometre uzaklıktaki Oulu kentinde bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, "Camimiz her milletten Müslümanların geldiği bir cami.'' dedi.

Cami imamı Abdul Mannan, yerel basına yaptığı açıklamada, caminin son iki yıl içinde 9 kez saldırıya uğradığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:31
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