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Finlandiya polisi Rus şirketine baskın düzenledi

Turku bölgesinde bulunan Rus şirketine helikopterli polis baskını düzenlendiği öğrenildi.

23 Eylül 2018 Pazar 10:51
Finlandiya polisi Rus şirketine baskın düzenledi

Finlandiya’nın Turku bölgesinde bulunan Ruslara ait olduğu iddia edilen bir şirkete Finlandiya polisi tarafından baskın yapıldı.

Rus basınının Finlandiya polis kaynakları ve Finlandiya basınına dayandırdığı haberlerde şirkete kara para akladığı iddiaları ile operasyon düzenlendi. Bölgede Finlandiya polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı, operasyona Finlandiya polisine ait bir helikopterin de eşlik ettiği öğrenildi. 

Şirket binasına, şirkete ait bota ve bir villaya yapılan operasyon Finlandiya’nın ana gündem konusu oldu.

Kara para aklama iddiasına göre şirketin Avrupa ve farklı bölgelerdeki birkaç ülkelerde de partner şirketinin bulunduğu, bu şirketlerin oluşturduğu sistem ile milyonlarca dolar para aklama ve vergi kaçırma faaliyetinin olduğu tespit edildi. 

7 KİŞİ SORGUDA, 2 KİŞİ KAÇTI

Bazılarının Finlandiya vatandaşı bazılarının ise Rus vatandaşı olduğu öğrenilen toplamda 7 kişinin Finlandiya polisince yapılan baskında gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon esnasında kaçan 2 kişinin arama çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı. 
Finlandiya Savcılarının konu hakkında başlatılan dava henüz sürüyor. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:51
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