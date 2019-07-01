Finlandiya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

BRÜKSEL (AA) - Finlandiya, altı ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Romanya'dan devraldı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 31 Aralık'a kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya için İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit), birliğin önde gelen kurumlarına başkanların atanması ve Batı Balkanların öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor.

Resmi programa göre, Finlandiya'nın dönem başkanlığında güvenlik, AB'nin ortak değerleri, hukukun üstünlüğü, rekabet, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişimiyle mücadele ve birliğin küresel dünyada liderlik rolünün güçlendirilmesi gibi hususlara ağırlık vereceği belirtiliyor.

- Türkiye-AB ilişkilerinde "Helsinki ruhu" beklentisi

Finlandiya'nın dönem başkanlığı, aynı zamanda Türkiye'nin 1999'da adaylık statüsünü aldığı Helsinki Zirvesi'nin 20'inci yıl dönümüne denk geliyor.

Bu nedenle, Türkiye-AB ilişkilerinde "Helsinki ruhununu" canlandırılması da beklentiler arasında yer alıyor.

En son Bulgaristan'ın dönem başkanlığında Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i bir araya getiren bir Türkiye-AB Zirvesi'nin Finlandiya'nın döneminde de gerçekleştirilme ihtimali bulunuyor.

- AB Konseyi Dönem Başkanlığı

AB Konseyi Dönem Başkanlığı altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

2020'nin başında AB Dönem Başkanlığı görevini Hırvatistan devralacak.