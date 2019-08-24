Akademisyen Finkelstein: İsrail, dünyadaki tüm aşırı sağcıların çok sevdiği bir katil devleti!

İsrail'e yönelttiği eleştiriler nedeniyle 2000'li yıllarda Amerika'daki İsrail lobisinin tepkisini çeken ve Türkiye'de Sakarya Üniversitesi'nde de ders veren akademisyen Norman Finkelstein, İsrail'in, katillerden müteşekkil bir devlet olduğunu söyledi. Finkelstein, Filistin'de iki devletli çözümün ortadan kalktığını, 2020 ABD seçimlerinin İsrail için de önemli olduğunu söyledi

2000 yılında rafa çıkan 'Soykırım Endüstrisi' kitabıyla tanınan akademisyen Norman Finkelstein, The Canary'ye verdiği röportajda Gazze'de yaşananlara ve ABD seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail devletinin Filistin'in işgali konusundaki yozlaşması hakkında konuşan Finkelstein, Filistin'de iki devletli çözümün ancak Bernie Sanders'ın başkanlığıyla mümkün olabileceğini söyledi.

İsrail'e yönelttiği eleştiriler nedeniyle 2000'li yıllarda Amerika'daki İsrail lobisinin tepkisini çeken Finkelstein, İsrail'in, katillerden müteşekkil bir devlet olduğunu söyledi. Röportajda ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun dünyanın geri kalanındaki aşırı sağcı hükümetlerle ortaklığının arttığı belirtildi.

Röportajdan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İsrail'de insanlar Trump'ı destekliyor: Anketlere göre dünyada yalnız iki ülkede Trump'ın desteklendiği görülüyor. Çok tuhaf bir medyasının olduğunu düşündüğüm Liberya ve İsrail. Trump İsrail'de ezici bir üstünlükle destekleniyor. Devletten bahsetmiyorum, ülke, yani insanlar destekliyor. Tamamen farklı bir yapıdalar ve bence özellikle Amerikan Yahudileri bunu keşfediyor. İsrail Yahudilerin anladığı anlamda bir Yahudi devleti değil, bu yüzden İsrail'e Yahudi diyemeyiz. Yahudi ilerici, pasifist ve liberal olmak anlamına gelir.

İsrail orduya hizmet konusunda çok eşitlikçi bir toplum: İsrail katillerin devleti. Peki, neden bunu söyledim? Çünkü İsrail orduya hizmet etmek konusunda çok eşitlikçi bir toplum. Herkes orduya hizmet ediyor. Bilirsiniz göz ardı edilecek istisnalar mevcut fakat yurttaş ordusundan bahsediyoruz. Şimdi, bu yurttaş ordusu düzenli olarak -her iki ya da üç yılda bir Gazze'de de olsa, her 5 veya10 yılda bir Lübnan'da da olsa- sivil nüfus katliamlarına dahil oluyor.

Gazze kuşatmasının kaldırılması bir ihtimal: BM'nin son Gazze raporunu ele alalım: Gazze direnişinin dönüşünü ve sniperların hedef aldığı kesinlikle hiçbir şey yapmamış engelli insanların, Filistinli çocukların, doktorların, gazetecilerin sonsuz listesini anlatıyor. Bunlardan bazıları, tel örgünün 300 metre ötesinde bir ağacın altında otururken öldürülüyor.

İki devletli, tek devletli ya da 10 devletli herhangi bir siyasi çözüm ihtimali yok. Bu şu an masadaki ihtimallerden biri değil. Gazze kuşatması korkunç, yasa dışı, ahlak dışı, merhametsiz. Neyin mümkün olduğuna odaklanmalıyız. Gazze kuşatmasının kaldırılmasının ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.

Sanders kazanırsa iki devletli bir çözüm mümkün: Gerçek şu ki Ortadoğu'da Filistin sorununu gölgede bırakan arka arkaya insani krizler yaşanıyor. Bir diğer gerçek de Filistinli yöneticiler arasında Filistinliler için herhangi bir özveriye ilham verebilecek kimse yok. Aralarında tamamen yozlaşmış, işbirlikçi bir liderlik var. Batı Şeria'daki direniş ölüyor. Gazze'ye destek açısından Batı Şeria'da herhangi politik bir seferberlik yok. Artık direniş yok. Ve tüm bu faktörlerin nihayetinde iki devletli bir çözüm mümkün değil.

Ancak 2020'de seçimleri Bernie Sanders kazanırsa (ya da Corbyn İngiltere'de başarı elde ederse) oyunun kuralları değişir. Bu iki devletli bir çözümü hayli güçlendirir. Çünkü Corbyn ve Sanders iki konuda çok net: Filistinlilerin hakları var ve bu haklara saygı duyulmalı ve tabii uygulanmalı.