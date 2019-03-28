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Finike’de Cumhur İttifakı’ndan zafer yürüyüşü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, MHP ve AK Parti teşkilatlarının organize ettiği Cumhur İttifakı Zafer Yürüyüşü yaptı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:17
Finike’de Cumhur İttifakı’ndan zafer yürüyüşü

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, MHP ve AK Parti teşkilatlarının organize ettiği Cumhur İttifakı Zafer Yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.


Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde ilk olarak maliyeyi ziyaret etti. Maliye çalışanlarıyla bir araya gelen Dülgeroğlu, buradan ayrılarak okul ziyaretinde bulundu. Dülgeroğlu’nun bir sonraki durağı ise taziye ve hasta ziyaretleri oldu.



“Sendikalarla bir araya geldi”


Seçim Koordinasyon Merkezi’ne (SKM) geçen Dülgeroğlu, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim Sen üyelerini ağırladı. Üyelerle görüşme yapan Nail Dülgeroğlu, kendisine yöneltilen sorunları dinleyerek, sorunları en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.



“Cumhur İttifakı Zafer Yürüyüşü”


Dülgeroğlu, akşam saatlerinde MHP ve AK Parti teşkilatlarının organize ettiği Cumhur İttifakı Zafer Yürüyüşü’ne katıldı. Nail Dülgeroğlu, vatandaşlarla beraber SKM’den AK Parti İlçe Teşkilatı’na yürüyerek geçti. AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, meclis üyesi adayları ve çok sayıda partiliyle AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan Yeni Mahalle Kapalı Pazar alanına doğru yürüyerek, gövde gösterisi yaptı. ‘Efsane Başkan Nail Dülgeroğlu’, ‘Garibanın Babası Nail Dülgeroğlu’ ve ‘Dülgeroğlu geliyor, çile bitiyor’ soganları eşliğinde yaklaşık 2 bin vatandaş yürüdü.



“Gelişim muhteşem olacak”


Finikelilere hitap eden Nail Dülgeroğlu, burada bir teşekkür konuşması yaptı. Bugüne kadar hiç konuşmadıklarını cumartesi gün söyleyeceğini belirten Dülgeroğlu, "Gidişimiz nasıl hüzünlü olduysa, cumartesi günü akşam üstü gelişim muhteşem olacak. Her zaman söylüyorum, öyle biz bazıları gibi birilerinin itelemesiyle aday olmadık. Belediyecilik gönül işidir. Biz bu işte gönlümüzü, yüreğimizi koyduk. 31 Mart’ta inşallah başaracağız" diye konuştu.



"İyiki varsınız Finikelilerim"


Nasıl bu yola çıktığını anlatan Nail Dülgeroğlu, "Önce Allah’ın izniyle, ardından MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elimizi kaldırmasıyla, ondan sonra sizlerin gücüyle, sizlere hizmet etmek için bu yola Cumhur İttifakı olarak çıktık. Sizler yürüyüşümüze gönülden katıldınız. Ekibimle beraber sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız Finikelilerim, Allah sizden razı olsun" dedi.



Rakip adaya teşekkür


Dülgeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;" Rakibime ve taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel birbirimizi kırmadan, kardeşçe ve arkadaşça yine yarın aynı sofrada yemek yiyeceğimizi unutmadan medenice demokrasi yarışı yaptığımız için teşekkür ediyorum. İşte Finike bu, seçimler gelip geçicidir. Seçimden sonra aynı sofrada kaşık sallayacağız. İyi günümüzde, kötü günümüzde birbirimizin yanında olacağız. Farklı partiye gönül veren dostlarımız olabilir. Önemli olan onları seçimden sonra bir kenara bırakarak kardeşçe Finike de yaşayacağımız için önce sizlere sonra onların arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bazı hasretler çektik, olumsuzluklar yaşadık. Ama Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli neden devletin belediye başkan adayı olarak arkamızda geçtiler işte o yapılamayanlar, yanlış yapılanlar bozulan düzen yerine gelsin diye."


Yürüyüşün ardından Finike Merkez Otogar’ı arkasındaki park alanında mahalle toplantısı yapan Dülgeroğlu, seçime çok az kaldığını hatırlattı. Bu seçimin önemine değinen Dülgeroğlu, yapacakları projeleri anlatarak, sorunlara çare bulacağını söyledi. Dülgeroğlu, ardından Hasyurt Yarbaşı Mahallesi’ndeki halı saha önünde düzenlenen mahalle toplantısına geçti. Vatandaşların sorunlarını bildiğini söyleyen Dülgeroğlu, "Ben içinizden birisiyim. 25 yıllık siyasi tecrübem, bilgi ve birikimimle kimin ne derdi var biliyorum. Ben sizin sorunlarınızı biliyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:17
  1. doğa

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