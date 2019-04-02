Finike’de 17 sandıkta tekrar sayım yapılacak Antalya’nın Finike ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim sonuçlarına yaptığı itiraz sonucu 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verildi.

Antalya’nın Finike ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim sonuçlarına yaptığı itiraz sonucu 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verildi.

Antalya’da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu’nun resmi olmayan rakamlara göre 77 oy fark ile seçimi geride tamamladığı Finike’de, MHP’nin bugün yaptığı itirazlar sonucu Antalya İl Seçim Kurulu tarafından 17 sandıkta tekrar sayım yapılmasına karar verildi. İptal edilen oy sayısının 1483 olduğu ilçede sayım işleminin yarın sabah başlayacağı bildirildi.

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