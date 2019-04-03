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Finike ilçesinde seçim sonucuna itiraz edilmesi

MHP'nin, Antalya'nın Finike ilçesindeki resmi olmayan seçim sonucuna yaptığı itiraz üzerine 17 sandıkta gerçekleştirilen yeniden oy sayımında sonuç değişmedi, CHP adayı seçimi kazandı- CHP'den Finike Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi:- "Telefonla arayarak kutlayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet sürecinde bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Kutlama nezaketinden ve destek sözünden dolayı teşekkür ederim"

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:29
Finike ilçesinde seçim sonucuna itiraz edilmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında sonuç değişmedi ve CHP adayının seçimi kazandığı bildirildi.

CHP'den Finike Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonrasında 17 sandıkta sabah 8.30'da yeniden başlayan oy sayım işleminin 19.00'da tamamlandığını belirtti.

Sayımın ardından 76 oy farkıyla Finike Belediye Başkanı seçildiğine dair ıslak imzalı tutanağı teslim aldıklarını aktaran Geyikçi, böylece Millet İttifakı olarak Finike'de ikinci kez zaferlerini ilan etmiş olduklarını kaydetti.

Seçim sonucunun netleşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini telefonla arayarak kutladığına dikkati çeken Geyikçi, şunları ifade etti:

"Telefonla arayarak kutlayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet sürecinde bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Sayın Dışişleri Bakanımız da sonuçta Antalyalı. Kutlama nezaketinden ve destek sözünden dolayı teşekkür ederim. Biz seçim sürecinde Finike için ilgili devlet kurumlarıyla uyumlu çalışacağımızı ve Finike'ye hizmet konusunda gerekirse kurumların kapısında dahi yatacağımız sözünü verdik. Bundan böyle tüm Finikeli hemşehrilerimiz için çalışacağız."

Finike ilçesinde yapılan ilk oy sayımında Millet İttifakı adayının Cumhur İttifakı'nın adayından 77 oy fazla alarak seçimi kazandığı açıklanmış, bin 483 oyun geçersiz sayılmasının doğru olmayabileceğini düşünen MHP'nin itirazı üzerine 17 sanıkta yeniden sayım yapılmasına karar verilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:29
  1. Antalya
  2. Finike
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Mustafa Geyikçi
  5. seçim

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