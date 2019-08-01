Finike -Elmalı yolunda bayram öncesi gerekli tedbirler alınacak Karayolları 13.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Finike 136. Şube Şefi İlhami Tangut, Elmalı-Finike karayolunda bayram öncesi gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Finike -Elmalı karayolunda yapılan asfalt kaplama nedeniyle yol seviyesinde oluşan çakıl taşları sonucu 4 günde 9 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Vatandaşların sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiye duyarsız kalmayan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İlçe Başkanı Mustafa Ökten ile birlikte Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Finike 136. Şube Şefi İlhami Tangut’u makamında ziyaret etti. Özer, yeni asfalt kaplama yapılan ve kazaların artması nedeniyle halkın tepkisine yol açan yoldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlhami Tangut, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanacağını, asfalt kaplama nedeniyle yol yüzeyinde oluşan çakıl taşlarının süpürüleceğini belirtti.

Tangut, Finike- Elmalı yolundaki bakım ve onarım çalışmalarının biran önce tamamlanıp meydana gelebilecek kazaların önüne geçileceğini söyledi.

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