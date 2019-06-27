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Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezonu açtı

Antalya’nın batı ilçelerine hizmet veren ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nda sezon açıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:20
Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezonu açtı

Antalya’nın batı ilçelerine hizmet veren ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nda sezon açıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarısu Kadınlar Plajı’nın ardından Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nda da sezonu açtı. Finike’nin en güzel koylarından birinde yer alan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı bu yıl da, rahat, huzurlu ve güvenli ortamıyla kadınlara konforlu hizmet sunuyor.


Finike başta olmak üzere çevre ilçelerden de ilgi gören kadınlar plajı haftanın her günü açık olacak. Kadınlar, Finike Belediyesi’nin sağladığı belediye önünden kalkan üzeri açık servis aracıyla Kadınlar Plajı’na ulaşım sağlayabiliyor. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda 3 ahşap iskele, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:20
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