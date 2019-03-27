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"Fındıklı ve bisküvili" hırsızlığa hapis cezası

Antalya'da, ikram ettiği fındık ve bisküvilere karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin para ile ziynet eşyalarını çalan sanığa, 4 yıl hapis cezası verildi

27 Mart 2019 Çarşamba 13:01
"Fındıklı ve bisküvili" hırsızlığa hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, ikram ettiği fındık ve bisküvilere karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin para ile ziynet eşyalarını çalan sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seyfi Sevil ve avukatı katıldı.

Duruşmada, müştekilerin ifadeleri okundu. Buna göre, B.Ö, parka otururken yanına gelen sanığın kendisine önce ceviz daha sonra bisküvi ikram ettiğini, bunları yedikten sonra bayıldığını belirtti. B.Ö, bir süre sonra uyandığında parmağındaki yüzüğün olmadığını fark edince polisi arayıp şikayette bulunduğunu bildirdi.

Diğer müşteki E.Y. ise Konyaaltı Caddesi'ndeki parkta otururken yanına gelen sanığın ısrar etmesi üzerine verdiği fındıklardan yediğini, ardından çimlerde baygın bulunup hastaneye kaldırıldığını, 215 lira bulunan cüzdanı çalındığından Sevil'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Antalya Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemede, jiletle ortadan kesilen fındık ve kaymaklı bisküvinin içine konulan toz haline getirilmiş beyaz maddenin, eczanelerde yeşil reçeteyle satılan bir ilaç olduğunun belirlendiği bildirildi.

Söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "bedensel bakımdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine çeşitli tarihlerde başvuran 4 kişi, parkta otururken yanlarına gelen kişinin ikramlarını tükettikten sonra uyuduklarını ve paralarının çalındığını belirtmiş, zanlı Seyfi Sevil (67) halk otobüsünde 19 Ocak'ta gözaltına almıştı.

Hakkında 7 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2015'te cezaevinden firar ettiği anlaşılan Sevil'in, yiyecek ve içeceklerine uyku ilacı karıştırdığı 4 kişinin 3 bin 310 lirasını çaldığı öne sürülmüştü. Bu kişinin üst aramasında, ilaçlı olduğu belirlenen kuruyemiş ve bisküvi ile uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:01
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