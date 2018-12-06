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"Fındıkkıran" balesi 5 kez sahnelenecek

Antalya DOB, "Fındıkkıran" balesini bu sezon 5 temsille sanatseverlerin beğenisine sunacak

06 Aralık 2018 Perşembe 13:13
"Fındıkkıran" balesi 5 kez sahnelenecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesinde (DOB) 3 sezondur kapalı gişe sahnelenen "Fındıkkıran" balesinin, 2018-2019 Sanat Sezonu'nda 5 temsil ile sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisini Mehmet Balkan yaptı. Türkiye'nin en başarılı orkestraları arasında gösterilen Antalya DOB orkestrasını ise şef Hakan Kalkan yönetiyor. Lale Balkan'ın sahne yönetmeni olduğu eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

- İlk temsile özel misafir sanatçılar

Provaları devam eden ve ilk temsili 8 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek eserde, yurt dışında dans etmiş ve uluslararası bale yarışmalarında ödülleri olan Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Obengül Polen Gezmiş "Şeker Perisi"i, Burak Serkan Cebeci "Şeker Prens"i rolünde, misafir sanatçı olarak izleyici karşısında olacak.

Sanat hayatında ilk baş rolüyle sahne alacak Bengü Altunkaş "Clara"yı, Esra Taner "İyilik Perisi"ni, Evren İskender "Drosselmeyer"i, Burak Özbek "Çiçek Valsi Prens"ni, Umut Çaltekin "Fındıkkıran" ve "Clara'nın Erkek Arkadaşı"nı, Cenk Şahinalp ise "Kral Fare" rolünü canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek balenin diğer gösterimleri ise 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:13
  1. "Fındıkkıran"
  2. Antalya
  3. Antalya DOB
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