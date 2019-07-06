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Fındık verimliliğini artırma çalıştayı meyvelerini vermeye başladı

Akçakoca Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Akçakoca Fındık Verimliliğini Artırma Çalıştayında belirlenen iş paketlerinden biri, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve gönüllü bir bahçe sahibinin özverili çalışmaları sonucunda hayata geçirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
Fındık verimliliğini artırma çalıştayı meyvelerini vermeye başladı

Akçakoca Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Akçakoca Fındık Verimliliğini Artırma Çalıştayında belirlenen iş paketlerinden biri, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve gönüllü bir bahçe sahibinin özverili çalışmaları sonucunda hayata geçirildi.


Çalıştayın sonuç raporunda yer alan iş paketlerinden “Fındıkta Verimliliği Artırma” amacı ile “Fındıkta Zararlı ve Hastalıklarla Mücadele” kapsamında, Düzce yöresinde sık görülen ‘Fındıkta Külleme Hastalığı’ ile mücadelede alternatif uygulamalar denendi.


Elde edilen sonuçların izlenmesi ve üreticilerle paylaşılması amacıyla Akçakoca Beyören Köyünde düzenlenen etkinliğe geniş katılım oldu.


Prof. Dr. İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, hastalıklarla mücadele konusunda bahçe bakımının çok önemli rol oynadığına değinerek zamanında alınan filizler, kurallara uygun budama, yeterli güneş ve havalandırma sayesinde külleme hastalığı ile mücadelede başarı sağlanabileceğini vurguladı.


Etkinlik, Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’ün açılış konuşmalarının ardından uygulama yapılan örnek bahçede incelemeler yapılarak devam etti. Bahçede yapılan incelemelerde katılımcılardan uygulama yapılan fındık ocaklarında puanlamalar yaparak uygulamanın verimliliğini bizzat kendilerinin gözlenmesi sağlandı.


Yapılan örnek bahçe uygulama ziyareti, fındık üreticisi ile Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin bire bir görüşme fırsatı yakalamalarına da olanak sağladı. Bu sayede üreticiler sadece külleme hastalığı değil, aynı zamanda Amerikan Beyaz Kelebeği ve fındık üretimi sırasında karşılaştıkları diğer problemlerin çözüm yollarını da doğrudan Fakülte Dekanı ve öğretim üyelerinden öğrenme fırsatı yakaladılar.


Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, bu etkinlik öncesinde de fındık tarımını olumsuz etkileyen hastalıklarla mücadele konusunda konferans vermişti. Akçakoca 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali kapsamında Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmet Yıldırım ve Doç. Dr. Salih Karabörklü “Fındık Tarımında Önemli Hastalıklar ve Zararlılar ile Mücadele Yöntemleri” konulu sunum gerçekleştirdiler.


Bu yıl fındıkta yüksek rekolte beklendiğini ifade eden Prof. Dr. İsmet Yıldırım, fındıkta külleme hastalığının bir yıl önce yoğun olarak görülmemesine karşın, bu yıl yağışlı giden iklim koşullarının etkisiyle hastalığın şiddetli seyrettiğine ve rekolteyi tehdit ettiğine dikkat çekti.


Hastalıkla mücadelenin sonbaharda yere dökülen hastalığın üreme yapısı olan kasmotesyumları taşıyan yaprakların bahçeden uzaklaştırılması veya üzerlerine üre gübreli su püskürtülerek hızla toprakta parçalanmalarının sağlanmasıyla başladığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, ocaklardaki dip sürgünlerinin temizlenmesi ve dal sayısının azaltılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.


Fındıkta zararlılar ve mücadeleleri konusunda önemli çalışmalar yapan Düzce Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Karabörklü ise fındıkta zarar oluşturan önemli böcek türlerinden Amerikan Beyaz Kelebeği Hyphantria cunea, Mayıs Böceği Melolontha melolontha ve Fındık Yaprak Bitleri Myzocallis coryli ve Corylobium avellanae hakkında çiftçilere önemli bilgiler verdi.


Son yıllarda Düzce ve civarında fındık başta olmak üzere birçok kültür bitkisinde, park ve bahçelerde önemli sorunlar oluşturan Amerikan Beyaz Kelebeği başta olmak üzere çiftçilere bu zararlıların önemi, çıkış dönemleri, biyolojileri, morfolojik özellikleri ve zararlılarla mücadele konularında önemli bilgiler sunan Doç. Dr. Karabörklü, dikkat edilmesi gereken hususları da hatırlattı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
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