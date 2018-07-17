Fındık üreticisine FİSKOBİRLİK'ten müjde!

Yüz binlerce fındık üreticisini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi

ÜRETİCİNİN ELİNDEKİ TÜM FINDIĞA TALİP

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar şunları söyledi:

"Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok. FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait."