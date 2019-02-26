GİRESUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Giresun fındıkla ilgili problem yaşamayacak. Gerektiğinde müdahale alımlarımıza da devam edeceğiz. Fındık üreticisi, benim çiftçim, benim köylüm, benim başımın tacıdır." dedi.

Pakdemirli, Giresun Valiliği yanındaki alanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun Mitingi öncesinde yaptığı konuşmada, Giresun'a Ege'nin, İç Anadolu'nun, Akdeniz'in, Doğu Anadolu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olduğunu belirten Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız sizlerle doğum gününü kutluyor. İşte liderlik budur, işte vatan sevgisi budur, işte millet sevgisi budur." diye konuştu.

Pakdemirli, "Giresun fındık ihracatında bizim gururumuz" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Fındıkta sözümüzü tuttuk mu? Toprak Mahsulleri Ofisi olarak müdahalede bulunduk mu? Bulunduk. FİSKOBİRLİK'in kurtuluşu için gereğini yaptık mı? Yaptık. İnşallah bundan sonra da Giresun fındıkla ilgili problem yaşamayacak. Gerektiğinde müdahale alımlarımıza da devam edeceğiz. Fındık üreticisi, benim çiftçim, benim köylüm, benim başımın tacıdır."

Giresun'un artık AK Parti belediyeciliğine kavuşması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bu güzel şehir, bu doğanın artık çok daha güzel günlere gebe olduğunu biliyor olmamız lazım ve Giresun'u inşallah AK Parti belediyeciliğine kavuşturacak bu kalabalık." dedi.

Giresun'a 16 yılda tarım ve hayvancılıkta 2 milyar lira hibe verdiklerini aktaran Pakdemirli, tarımsal hasılayı 5 misline çıkardıklarını, orman ve su alanında 1,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yaptıklarıyla değil, yapacaklarıyla milletin gönlünde yer almak istediklerinin altını çizen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Giresun'a gelmişken de boş heybe ile gelmek olmaz dedik, Bulancak çok uzun zamandır Orman İşletme Müdürlüğünü istiyordunuz değil mi? O zaman Orman İşletme Müdürlüğümüz Bulancak'a hayırlı uğurlu olsun. Bunlarla bitmiyor tabi ki, Giresun Tirebolu Harşit Vadisi ıslahı inşaatında gerekli ödeneği sağlayacağız, hayırlı uğurlu olsun. Giresun'a içme suyu sağlayacak olan Bulancak Ezeltere Barajı'nı ve Harşit Vadisi üzerinde yapacağımız Tirebolu Barajının da planlamasını tamamladık, projelerine de 2019 yılında başlayacağız. Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Pakdemirli, fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemlerine aldıklarını belirterek, fındık bahçelerinin verimliliğini dekarda en az 200 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini, böylelikle çiftçinin gelir seviyesinin de artmış olacağını aktardı.

Fındıkta alan bazlı gelir desteğini 850 milyon liraya, çay budama masrafı desteğini 5 milyon liraya, balmus arısı desteğini 8,5 milyon liraya, yaş çay prim desteğini 192,5 milyon liraya, küçük aile işletmesi desteğini de 5 milyon liraya çıkardıkları bilgisini veren Pakdemirli, Mart ayında da ödenmesinin planlandığını ifade etti.

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 milyonluk sertifikalı tohum üretim desteği, 30 milyon liralık toprak analiz desteğini de mart ayında ödemeyi planlıyoruz. Biz bunları lütuf olarak değil, hakkın teslimi olarak gördük, halkımız için yaptık. İnşallah belediye başkan adayımız Aytekin Şenlikoğlu'na göstereceğiniz teveccüh ve destekle Giresun daha büyük yatırımlara da kavuşacak. Giresunlu üretti artık gözle görülecek çünkü Giresun artık sadece fındık üretmeyecek, Giresun artık katma değer üretecek."

Ari işletme desteği olarak 878 ari işletmeye 36 milyon lira desteği 1 Mart Cuma gününden itibaren ödeyeceklerini bildiren Pakdemirli, "2018 aralık ayı süt destekleme ödemesini de 243 bin üreticimizin ürettiği 750 bin ton süt için 95 milyon lira çiğ süt desteğini 1 Mart Cuma'dan itibaren ödemeye başlayacağız. Besicilerimize ucuz arpa veriyorduk şimdi bunu da 2 ay vadeli vermeye başlayacağız." dedi.

Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin faaliyet alanlarına giren ürünlerinde müdahale alımlarını hasattan önce bildireceklerini ifade ederek çiftçiyi, üreticiyi rahatlatacaklarını söyledi.

TARSİM sigortalarının önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "TARSİM sigortalarını Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yaptıranlar sigortalarını hasat tarihinde ödeyecekler. Eğer yem istiyorsanız yine Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından aldığınız zaman kurban vadeli ödeyeceksiniz. Traktöre mazot mu lazım? Traktöre eğer mazot koyacaksak 90 gün sonra ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Giresun'a 95 milyon lira maliyetli 8 müjdelerinin olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çamoluk Usluca Barajı, Çamoluk Yenice Barajı, Şebinkarahisar Hacı Ömer Barajı, Şebinkarahisar Özden Alemdağ Barajı, Şebinkarahisar Toplu Konak Göleti sulaması, Piraziz sel kapanı, Yağlıdere vadisi ıslah ikinci kısım, Giresun ili köprü ve menfez yapımları… Müjdesini verdiğimiz bu 8 tesis ile 5 milyon metreküp su depolaması, 4 bin dekar arazinin sulanması, Giresun şehir merkezi ve iki ilçenin de taşkınlardan korunmasını sağlayacağız. 2019 yılında 10 köyde 2 bin dekar alanda 50 bin adet badem, ceviz, çam fıstığı, zerdali, kuşburnu, alıç, dut gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle biz bakacağız, sonra sizlere 49 yıllığına bedava tahsis edeceğiz."

Alandaki vatandaşların kontrollü kenevir ekimi istemesi üzerine Pakdemirli, "Keneviri de Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken sorun bakalım ne diyecek? Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz doğum günü, keyfi çok yerindedir, sizden iyi bir ses gelirse o da hayır demez emin olun." şeklinde konuştu.

Bekir Pakdemirli, Harşit Tabiat Parkı'nı, Yenice Şelaleleri Tabiat Anıtını ve Şaban Kalesi Tabiat Parkını da ilan ederek, Köroğlu Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezinde de çevre düzenlemesi yapacaklarını kaydetti.

Pakdemirli, Ağaçbaşı Tabiat Parkı'na 4 kır evi, büfe, 4 kamelya ve Koçkayası Tabiat Parkın'a 4 adet orman köşkü yapılacağını sözlerine ekledi.







