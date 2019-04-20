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Fındık üreticisi bakım için bahçede

Ordulu fındık üreticileri yaklaşan fındık sezonu öncesi gübreleme işlemleri yapıyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:15
Fındık üreticisi bakım için bahçede

Ordulu fındık üreticileri yaklaşan fındık sezonu öncesi gübreleme işlemleri yapıyor.Fındık bahçelerinden daha verimli mahsul almak için gübreleme tarihlerine göre hareket eden fındık üreticileri bu yıl fındıktan çok umutlu olduklarını söylediler.


Bahçelerde çalışmanın çok zor olduğunu söyleyen üreticiler, fındık fiyatı beklentilerinin 17 TL’nin üzerinde bir rakam olmasını istediler.


Bahçesinde gübre atan Muhsin Yılmaz isimli fındık üreticisi, “Gübreleme tarihine göre bahçelerimizde fındığımıza gübre atıyoruz. Yaklaşan sezon öncesi kaliteli fındık yetiştirip satmak istiyoruz. Fiyatın ise en 17 TL olmasını hatta 20 TL olursa çok mutlu olacağız. Fındık zahmetli bir ürün ve bakmazsanız zamanla bahçede kaybolan bir üründür. O yüzden ekmeğimize bakmak zorundayız. Geçim kaynağımıza sahip çıkmak için bahçelerdeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:15
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