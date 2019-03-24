0553 313 94 23

Fındık üreticilerine zirai don uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Meteorolojiden salı gününe kadar zirai dona karşı uyarılar yapıldığını belirtti.

24 Mart 2019 Pazar 15:23
Fındık üreticilerine zirai don uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede orta ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu, bu durumun üreticileri tedirgin ettiğini söyledi.

Ordu ve çevrelerinde hava sıcaklığının gündüz 2-3 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Soydan, gece hava sıcaklığının ise eksi dereceleri gördüğünü kaydetti.

SMS yoluyla bilgilendirme

Soydan, üreticilerin yapılan yoğun kar ve zirai don uyarısını dikkate almalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Dün gece özellikle orta ve yüksek kesimli yerlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Fındık dallarının büyük bir kısmı kar altında kaldı. Önümüzdeki iki gece çok kritik. Meteorolojiden salı gününe kadar dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapılıyor. Üreticilerimizin özellikle gece yarısından sonra beklenen zirai dona karşı kendi tedbirlerini almaları son derece faydalı olacaktır."

Üreticilerin daha önce yaptıkları dumanlama yöntemini kullanarak bahçelerini zirai dondan azami şekilde koruyabileceklerine dikkati çeken Soydan, "Dün gece yaşanan kar yağışı sonrası fındıkta hasar oluşup oluşmadığı belli değil. Ekiplerimiz bu yönde de çalışma yürütecek ancak bizim için asıl pazar ve pazartesi geceleri önemli. Bu iki geceye çok dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Soydan, üreticileri zirai don riskine karşı SMS yoluyla da bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:23
  1. Ordu
  2. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan
  3. gazeteci
  4. Fındık
  5. Sms

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur İttifakı'na destek
    1. İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur..
    2. Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara..
    3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    4. "Sınır tanımaz ifadelerin son..
    5. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    6. "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle..
    7. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    8. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    9. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    10. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    11. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    12. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    13. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    14. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    16. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    17. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    18. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    19. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında