"Fındık taban fiyatı en az 20 lira olmalı"

TBMM (AA) - MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milli bir ürün olan fındığa sahip çıkılması gerektiğini belirterek "Fındık taban fiyatı en az 20 lira olarak ilan edilmeli." dedi.

Enginyurt, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ordu'da düzenlenen Fındık Çalıştayı'nda, "bu yıl üreticinin mağdur edilmeyeceği" sözünü verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye seslenen Enginyurt, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ısrarla 'fındık taban fiyatları açıklansın' dedik, sesimizi bazen duyurduk bazen duyuramadık. Ekim ayının başında Sayın Cumhurbaşkanımız fındık taban fiyatlarını açıkladı fakat ekim ayı çok geç. Özellikle gurbetteki fındık üreticilerinin ağustos ayının sonunda ve eylül ayında ellerindeki fındığı satıp gitme mecburiyetleri var. Bu nedenle ekimde açıklanan fiyat, büyük oranda küçük çiftçimize yaramadı. Aynı durumun yaşanmaması için taban fiyatın ve TMO'nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor."

Fındığın, devletin alıp da zarar ettiği bir tarım ürünü olmadığını söyleyen Enginyurt, "Milli bir ürün olan fındığımıza sahip çıkılmasını istiyoruz." dedi.

Enginyurt, sürekli dert yanan, sürekli fındığı anlatan olmak istemediklerini belirterek "Böylesine önemli bir tarım ürününün devletimiz tarafından idrak edilmesi, kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanı'yla da gelecek günlerde görüşmeler yapacağız. Fındığın halkın beklentisi olan bir taban fiyatla buluşmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Taban fiyatın 18 liradan aşağı olmaması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Enginyurt, son dönemdeki maliyetler de göz önüne alındığında fındık taban fiyatının en az 20 lira olarak ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Enginyurt, dün TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine "MHP, verdiği bütün sözlerin arkasında olan siyasi partidir. MHP, ceza indirimi ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere verdiği kanun tekliflerinin arkasındadır." dedi.

Enginyurt, "Özgür Özel, bu soruyu Adalet Bakanı'na sorması gerekirken tetikçilik yaparak provokatif davranış sergileyerek sanki bu sorunun muhatabı MHP'ymiş gibi MHP'lileri tahrik etmeye ve kışkırtmaya çalışmıştır. Özgür Özel'in niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir." diye konuştu.

- "420 bin aile fındıktan geçiniyor"

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin mayıs ayında Ordu'da verdiği sözün arkasında durmasını istedi.

Yılmaz, 420 bin ailenin fındıktan geçindiğine dikkati çekerek "Fındık, devletin zarar ettiği ürün değil, para kazandığı bir ürün. Geçen yıl yalnızca ihracattan 2 milyar dolar kazanmışız." dedi.

"Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi TMO ekim ayının sonundatopa girerse Karadeniz yanar." diyen Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının, 1 milyon ton fındık üretimi hedeflediğini, bu hedefe ulaşılması için fındıkçının memnun edilmesi gerektiğini söyledi.

Fındık işçisinin yevmiyesinin 85 lira olarak açıklandığını hatırlatan Yılmaz, "Bu, 1 işçinin maliyeti en az 110 lira olması demektir. 1 ton fındığı 40 yevmiye topluyor. 4 bin 500 liraya yakın yalnızca işçilik maliyeti var. TMO, Sayın Bakanımızın devlet adamı edasıyla verdiği söz doğrultusunda temmuz ayının 15'ini geçirmeden doğrudan müdahil olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



