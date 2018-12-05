Fındık kaçıran hamaliye ekibine operasyon

GİRESUN (AA) - Giresun'da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ve jandarma iş birliğinde düzenlenen operasyonda, Entegre Fındık İşleme Tesisi (EFİT) AŞ'de çöp kamyonuyla dışarıya iç fındık çıkaran hamaliye ekibi suçüstü yakalandı.

Kurum yöneticilerinin şüphesi üzerine jandarmaya başvurması sonucunda yaklaşık 25 günlük çalışmanın ardından dün gece saatlerinde suçüstü operasyon düzenlendi.

Operasyonda, EFİT AŞ'de çöp kamyonuyla dışarıya iç fındık çıkaran FİSKOBİRLİK'in ihaleyle hamaliye işini yapan firmanın çalışanlarından 8 kişi ile dışarıda fındığı teslim alan 3 kişi gözaltına alındı.

Depolarda tespit edilen 44 çuval fındık ise FİSKOBİRLİK'e teslim edildi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk ay önce kurum içinde bir aksaklık fark ettiklerini ve şüphelendiklerini söyledi.

Bunun üzerine jandarma ve savcılıktan yardım istediklerini aktaran Bayraktar, "Kurum içinde bir hamaliye ekibinin aslında ufak tefek de olsa zaman zaman dışarıya fındık çıkarmaya çalıştığını gördük, bunun üzerine süreci jandarma ve savcılıkla beraber yürüttük." dedi.

Bayraktar, dün akşam itibarıyla tekrar suçüstü yapıldığı belirterek, "Sağolsun savcılık ve jandarma bilgimiz dahilinde operasyon düzenledi. Kurum içindeki şüphelendiğimiz hadiseyi sonuçlandırmış olduk. Bu operasyon tamamen bizim kontrolümüzde, bizim bilgimiz dahilinde yapılmıştır, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim." diye konuştu.

- "Çöp aracının içerisine koyarak kaçırmışlar"

Bu durumun içeriden çok fark edilecek bir durum olmadığına işaret eden Bayraktar, "Bir kısım fireler oluyor fındık sektöründe, 100 tonda 2 çuval gibi, bunun fabrikasyon sonucunda tespitini yapabilmek çok kolay değil, muhtemelen bunu fark ettikleri için… Aslında bizim içeride her türlü kontrolümüz var ama şu anda gördüğümüz çöp aracıyla yapmışlar öyle görünüyor." diye konuştu.

Bayraktar, olayın şüphe dışında fark edilmesinin çok kolay olmadığını anlatarak, "Fabrika fireleri içerisinde az az alarak eritmişler. Fabrika dışına çöp aracının içerisine koyarak kaçırmışlar." şeklinde konuştu.

Bunun her dönem olabilecek bir hadise olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Kırımın yüksek olduğu zaman olabilir, bu hadise mayıs ayında olmaz, eylül, ekim ve kasım aylarında olabilir, kırım oranı yüksek, dolayısıyla fire oranlarına indirgemişler." değerlendirmesinde bulundu.