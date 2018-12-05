0553 313 94 23

Fındık kaçıran hamaliye ekibine operasyon

FİSKOBİRLİK ve jandarma iş birliğindeki operasyonda, EFİT AŞ'de çöp kamyonuyla iç fındık kaçırırken yakalanan hamaliye işini yapan firma çalışanlarından 8 kişi ile dışarıda fındığı teslim alan 3 kişi gözaltına alındı- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar:- "Kurum içinde bir hamaliye ekibinin aslında ufak tefek de olsa zaman zaman dışarıya fındık çıkarmaya çalıştığını gördük, bunun üzerine süreci jandarma ve savcılıkla beraber yürüttük"- "Fabrika fireleri içerisinde az az alarak eritmişler. Fabrika dışına çöp aracının içerisine koyarak kaçırmışlar"

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
Fındık kaçıran hamaliye ekibine operasyon

GİRESUN (AA) - Giresun'da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ve jandarma iş birliğinde düzenlenen operasyonda, Entegre Fındık İşleme Tesisi (EFİT) AŞ'de çöp kamyonuyla dışarıya iç fındık çıkaran hamaliye ekibi suçüstü yakalandı.

Kurum yöneticilerinin şüphesi üzerine jandarmaya başvurması sonucunda yaklaşık 25 günlük çalışmanın ardından dün gece saatlerinde suçüstü operasyon düzenlendi.

Operasyonda, EFİT AŞ'de çöp kamyonuyla dışarıya iç fındık çıkaran FİSKOBİRLİK'in ihaleyle hamaliye işini yapan firmanın çalışanlarından 8 kişi ile dışarıda fındığı teslim alan 3 kişi gözaltına alındı.

Depolarda tespit edilen 44 çuval fındık ise FİSKOBİRLİK'e teslim edildi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk ay önce kurum içinde bir aksaklık fark ettiklerini ve şüphelendiklerini söyledi.

Bunun üzerine jandarma ve savcılıktan yardım istediklerini aktaran Bayraktar, "Kurum içinde bir hamaliye ekibinin aslında ufak tefek de olsa zaman zaman dışarıya fındık çıkarmaya çalıştığını gördük, bunun üzerine süreci jandarma ve savcılıkla beraber yürüttük." dedi.

Bayraktar, dün akşam itibarıyla tekrar suçüstü yapıldığı belirterek, "Sağolsun savcılık ve jandarma bilgimiz dahilinde operasyon düzenledi. Kurum içindeki şüphelendiğimiz hadiseyi sonuçlandırmış olduk. Bu operasyon tamamen bizim kontrolümüzde, bizim bilgimiz dahilinde yapılmıştır, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim." diye konuştu.

- "Çöp aracının içerisine koyarak kaçırmışlar"

Bu durumun içeriden çok fark edilecek bir durum olmadığına işaret eden Bayraktar, "Bir kısım fireler oluyor fındık sektöründe, 100 tonda 2 çuval gibi, bunun fabrikasyon sonucunda tespitini yapabilmek çok kolay değil, muhtemelen bunu fark ettikleri için… Aslında bizim içeride her türlü kontrolümüz var ama şu anda gördüğümüz çöp aracıyla yapmışlar öyle görünüyor." diye konuştu.

Bayraktar, olayın şüphe dışında fark edilmesinin çok kolay olmadığını anlatarak, "Fabrika fireleri içerisinde az az alarak eritmişler. Fabrika dışına çöp aracının içerisine koyarak kaçırmışlar." şeklinde konuştu.

Bunun her dönem olabilecek bir hadise olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Kırımın yüksek olduğu zaman olabilir, bu hadise mayıs ayında olmaz, eylül, ekim ve kasım aylarında olabilir, kırım oranı yüksek, dolayısıyla fire oranlarına indirgemişler." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
  1. EFİT A.Ş
  2. Giresun
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı taslağını kabul etti
    1. Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı..
    2. "Bosna, İslam ümmeti için bir milattır"
    3. Yürek yakan sözler... Kardeşinin..
    4. Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a, Yargıtay..
    5. Hulusi Akar, Katarlı komutanı kabul etti
    6. ABD öncülüğündeki koalisyonun..
    7. Kozmetik ürünleri tavşanlar üzerinde..
    8. Koruma altındaki çocuklara yönelik..
    9. Paris Belediye Başkanı Macron ile ters..
    10. FETÖ'nün "adliye ve cezaevi..
    11. 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın..
    12. Ahmet Türk, HDP'den aday adayı oldu
    13. FETÖ'den yargılanan başkan beraat etti
    14. Bursa'da ortaokulda yangın
    15. İsrail'deki "Kuzey Kalkanı" kimi..
    16. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu..
    17. Sosyal medyada bunu paylaşanlar yandı!..
    18. AB’den dolar hamlesi! Hedefi açıkladı
    19. ABD'den Kıbrıs hamlesi! Yakın zamanda..
    20. CHP Denizli belediye başkan adayları..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum