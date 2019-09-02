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Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon bekliyor

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç:- "Çok bereketli bir sezon bekliyoruz, çünkü iyi bir rekolte ve üreticiyi tatmin edici bir fiyatla sezona başlamış durumdayız"- "İhracatımızın kesinlikle 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyorum"

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon bekliyor

ORDU (AA) - Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındıkta 2019-2020 ihracat döneminin başladığını belirterek, "Çok bereketli bir sezon bekliyoruz, çünkü iyi bir rekolte ve üreticiyi tatmin edici bir fiyatla sezona başlamış durumdayız. İhracatımızın kesinlikle 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni ihracat sezonunun 1 Eylül itibariyle başladığını söyledi.

Yeni sezonun tüm sektöre hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Sevinç, fındıkta yeni sezonun 31 Ağustos tarihinde sona ereceğini kaydetti.

Geçen sezonun ihracatı konusunda bilgi veren Sevinç, "Henüz rakamlar tam ortaya çıkmadı. Ancak geçen sezonla ilgili çok sevindirici gelişmeler var. Geleneksel pazarlarımızdaki konumumuzu muhafaza etmemizin yanı sıra alternatif pazarlarda başta, Çin, Japonya ve ABD olmak üzere fevkalade memnuniyet verici büyümeler var." diye konuştu.

Çin'e ihracat rakamlarının bir önceki sezona göre yüzde 20 büyüdüğüne işaret eden Sevinç, bu rakamların daha da artacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Fındıkta, Japonya ve ABD'de de umulmadık bir bir ihracat artışı yaşadıklarını belirten Sevinç, "Çok bereketli bir sezon bekliyoruz, çünkü iyi bir rekolte ve üreticiyi tatmin edici bir fiyatla sezona başlamış durumdayız. Yeni sezonda da istikrarımızı devam ettirdiğimiz taktirde, ihracatımızın kesinlikle 300 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyorum. Bunun daha ne kadar üzerine çıkacağımızı sezondaki gelişmelere göre net bir şekilde görmüş olacağız." diye konuştu.

"Fındık ihracatından gelen döviz çok önemlidir" diyen Sevinç, "Fındık hiç bir ithal girdisi olmadığı için tamamen net döviz kazandıran bir ihracat kalemidir. Fındık hem ülke hem de bölge ekonomisi açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fındıktaki yüksek rekoltenin Karadeniz Bölgesi'nin istihdamına da ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Sevinç, önümüzdeki sezonlarda da yüksek rekoltelerin yakalanabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Sevinç, "Bu noktada tam bir üretim ve verimlilik seferberliğinde bulunmamız gerekiyor. Bu konuda devletimizin de desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fındığa verilen iyi fiyatlar sonrası üreticilerin de bahçesine daha iyi bakmaları gerektiğini aktaran Sevinç, açıklanan bu fiyatların "teşvik niteliğinde" olduğunu sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
  1. Edip Sevinç
  2. Fındık ihracatı
  3. Karadeniz
  4. yeni sezon

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