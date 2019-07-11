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"Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları Güçlendirme" projesi

Fındık hasadının yaklaştığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fındıkta çocuk işçiliğine son vermek ve kadınların toplumda güçlendirmesi için toplantı düzenlendi

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
"Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları Güçlendirme" projesi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) öncülüğünde "Fındık Hasadında Kadın ve Çocukları Güçlendirme" projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, çocuk işçiliği sorunuyla mücadele ettiklerini belirterek, yaklaşık 5 yıldan beri yaptıkları projelerle, fındık hasadında çalışan fındık işçilerinin yaşam ve çalışma standartlarını yükseltmek için eğitim modelleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Öztürk, konunun son derece önemli olduğunu, bugün yürütülen çalışmalarla fındık tarımında mevsimlik işçilerin temel yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "İşçilerin insani yaşam koşullarına kavuşturulması ve fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi, aracı, üretici ve işçilerin hak ve yükümlülüklerini disiplin altına almada birlik sağlanması, fındıkta iyi tarım ve örnek bahçe uygulaması ile verimliliğin yükseltilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.'' dedi.

Proje sorumlusu Burcu Türkay da "Tarımı yeniden hayal ediyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını, önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tarımı yeniden hayal ederken bahçe sahiplerinin refahını artırmak, faaliyet gösterdiğimiz toplumları geliştirmek ve yaşadığımız çevreyi korumayı hedefliyoruz. Biz bu hedefleri gerçekleştirirken eminim ki bu salonda ve bu sektörde birçok emek veren kişinin bugün hayalinin gerçekleştiğini görüyoruz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamunun, sivil toplumun ve özel sektörün ve birçok paydaşın yıllarca bir araya gelmesini hayal ettik ve bakın bugün bu salonda 60 kişi bir aradayız. Fındıkta tarım aracılarının çok kilit rol oynadıklarını biliyorduk, bugün geldiğimiz noktada tam 165 tane tarım işi aracısının belgelendirildiğini gördük.''

Konuşmaların ardından çeşitli kurum temsilcileri, çocuk işçiliği konusundaki fikirlerini sundu.

Toplantı sonunda, tarımın kadın elçileri, tarım iş aracıları ve üreticiler arasında, örnek olması amacıyla "Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi" imzalandı.

Toplantıya, Kaymakam Öztürk'ün yanı sıra İlçe Garnizon Komutanı Özgür Üngüt, KEDV yetkilileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve fındık üreticileriyle tarım işçilerinin aracıları katıldı.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
  1. Akçakoca
  2. Düzce
  3. fındık işçiliği

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