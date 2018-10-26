Fındık fiyatları belli oldu! Devlet 2018 fındık fiyatını ne kadar açıkladı!

Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık üreticileri devletin 2018 yılana ilişkin fındık fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toprak Mahsulleri Ofisimizle ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında fındık fiyatına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın fındık fiyatlarına ilişkin o açıklaması şöyle oldu: “Gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor. Ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-3 milyar dolar düzeyinde fındık ihracatı var. İktidarlarımız döneminde malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil vatanımızın geleceğine bakara değerlendirmeleri yapmamız lazım. Bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Toprak Mahsulleri Ofisimizle ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stoklarından 10 bin ton fındığı Fiskobirlik'e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz."