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"Fındık fiyatı hasattan önce açıklansın"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel:- "Tarım Bakanı'nın Ordu'daki çalıştayda verdiği sözü tutmasını, fındık fiyatına ilişkin çalışmanın 10-15 gün içinde tamamlanmasını istiyorum"

27 Haziran 2019 Perşembe 14:24
"Fındık fiyatı hasattan önce açıklansın"

TBMM (AA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirIi'nin Ordu'daki çalıştayda söz verdiğini belirterek, "Fındık fiyatına ilişkin çalışmanın 10-15 gün içinde tamamlanmasını istiyorum." dedi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, fındık hasat sezonunun yaklaştığını, üreticilerin taban fiyat beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de 500 bin ailenin geçimini fındıktan sağladığını, tarım ihracatının yüzde 15'ini fındığın oluşturduğunu, 3 milyar dolara yakın gelir elde edildiğini anlatan Adıgüzel, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok önemsenen fındığın, AK Parti iktidarında İtalyan firmasına adeta peşkeş çekildiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl seçim öncesinde üreticiyi mağdur etmeyeceğini söylediğini, ancak taban fiyat açıklanmadığı için üreticinin 12-12,5 liradan fındığını satmak zorunda kaldığını dile getiren Adıgüzel, "Hükümet tüccarın elindeki fındığa 14,5 lira fiyat verdi. TMO o fiyattan aldı, bugünlerde 18 liradan satıyor. Bizim '15 lira verin' dediğimiz fındık bugün 18 liradan satılır hale geldi. Çiftçi devlet eliyle soyuldu." diye konuştu.

Adıgüzel, fındık toplanmadan fiyatının açıklanmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl telaffuz edilmesi gereken rakam 20 lira olmalı. Bunun altındaki rakamlar fındık fiyatını aşağı çeker. Tarım Bakanı Ordu'daki çalıştayda, hasada girmeden fiyatı konuşacaklarına dair söz verdi. Bakanın sözünü tutmasını, fındık fiyatına ilişkin çalışmanın 10-15 gün içinde tamamlanmasını istiyorum. Rekoltenin belirlenmesi 15-20 Temmuz'u bulur. Rekolteyle hasat arasındaki kısa sürede tarafları taban fiyatta bir noktaya getirmek mümkün olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:24
  1. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
  2. fındık
  3. taban fiyat

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