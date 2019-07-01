Fındık dalından düşen şahıs hayatını kaybetti Ordu’da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Ordu’da çıktığı fındık dalından düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu’nun Kabataş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık dalına çıkıp başka bir ağacın dalını budamak isteyen Temel Aydın (68) yere düştü. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Temel Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.