0553 313 94 23

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık

Samsun'da, Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün etrafında fındık bahçelerinin arasında bulunan Ayvacık, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor- Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç: - "Özellikle doğa turizmi ile ilgilenen yerli ve yabancı turistlerin önümüzdeki dönemde burayı çok sık ziyaret etmesini umut ediyoruz"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da, Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün etrafında fındık bahçelerinin arasında bulunan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Kentte, 382 kilometrekarelik yüzölçümüyle en küçük ilçelerden olan ve 21 bin 847 nüfusu bulunan saklı güzellik Ayvacık, Canik Dağları'nın kuzey eteklerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir bölgede yer alıyor. Baraj gölünde bulunan Kirazlık ve Zevgar adaları, ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Ayvacık'ın sunduğu doğal güzellikler, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Baraj gölünde tekne gezilerinin yapıldığı ilçede, dik yamaçlarında bulunan fındık bahçelerinin etrafında da doğa sporları gerçekleştiriliyor.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine, Ayvacık'ın, yeşil bir vadinin içinde doğal güzellikleri barındıran küçük bir ilçe olduğunu söyledi.

Yeşilin her tonunun bulunduğu ilçenin, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Genç, "Barajın etrafında kurulan Ayvacık'ta bol miktarda şelale de bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü yapılacak çok uygun alanları mevcut. Ayvacık son dönemde Arap turistleri ağırlamaya başladı. İran ve Çin'den de bölgeye turist gelmesini bekliyoruz. İranlı turistlerin bölgeyi ziyaret etmesi için yoğun çalışma yürüttük. Önümüzdeki günlerde İranlı bir turist kafilesinin Ayvacık'ı ziyaret etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Genç, Ayvacık'ta Karadeniz'e özgü yöresel yemek çeşitlerinin de tadılabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gastronomi turizmi açısından da Ayvacık önemli bir turizm noktasıdır. Bölgeye has birçok ot yemeği türü bulunmaktadır. Özellikle doğa turizmi ile ilgilenen yerli ve yabancı turistlerin önümüzdeki dönemde burayı çok sık ziyaret etmesini umut ediyoruz. Ayvacık, Orta Karadeniz'in Uzungöl'üdür. Göl etrafında olta balıkçılığı yapılabilir. Ayrıca doğa sporları, gemi turu, doğa yürüyüşü gibi pek çok alternatif sunmaktadır."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
  1. Ayvacık
  2. drone
  3. Samsun
  4. suat uğurlu baraj gölü
  5. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 günde bin 236 ünite bağış
    1. 15 günde bin 236 ünite bağış
    2. KPSS öncesi adaylar emanet teslim etme..
    3. Kamburlukartık çaresiz değil
    4. SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım..
    5. Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    6. Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi
    7. Milletvekili Savaş; “Kıbrıs ile..
    8. Zonguldak’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    9. Develi Kaymakamı Duru Gönüllere..
    10. MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22..
    11. Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi..
    12. ABD kongresinde “kötü ruhları kovma”..
    13. "Süper Lig'de başarılı bir sezon..
    14. Ülke şokta! Büyük patlamada ölü sayısı..
    15. Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık..
    16. Eriyen kar sularının etkisi azalınca..
    17. Kocaeli’de inşaatın 3’üncü katından..
    18. Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle..
    19. Emniyetten Türkiye genelinde taksi..
    20. Vatandaşı darp eden şoföre ceza
    21. Benzinde 20 kuruş indirim
    22. Fındık bahçeleri arasındaki saklı..
    23. Gazeteci Kurtar Çakın’ın objektifinden..
    24. Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı..
    25. Radarların ‘ateşi’ de maliyeti de düştü
    26. Tekirdağ Valisi Yıldırım’dan Vali..
    27. Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1..
    28. Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacaklar
    29. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    30. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı!..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...