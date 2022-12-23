Fincancı için toplanan PKK sempatizanlarına Türk hekimlerinden sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, PKK’nın yayın organı Medya Haber TV’de kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün Çağlayan adliyesinde hakim karşısına çıkıyor.

TTB Yönetimi, İnsan Hakları Derneği, HDP milletvekilleri, Çağdaş Hukukçular Derneği’nin de imzasını taşıyan bir bildiriyle, Fincancı’ya destek için adliye önünde toplanma çağrısında bulundu. Türk hekimleri çağrıya tepki gösterdi.

‘TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYANIN ÖZNESİ OLMAYACAĞIZ’

İzmir Hekim Güçbirliği, Dr. Suat Kaptaner imzalı bir metin yayınlayarak çağrıyı kabul etmediğini ilan etti. Açıklamada “Fincancı, Türkiye Cumhuriyeti’nin binlerce insanın katili PKK silahlı terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi, kimyasal savaş iftiralarıyla durdurmaya çalışan PKK’nın iddialarına destek olan açıklamaları nedeniyle yargılanacaktır. Türk hekimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kimyasal savaş suçlusu olarak yargılanmasını hedefleyen kampanyaların öznesi olmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Hekim örgütleri, Aydınlık’a yaptığı açıklamalarda, Fincancı’nın Türk hekimleriyle ilgili bir davadan değil, Türkiye’ye ve TSK’ya iftira atması nedeniyle yargılandığına dikkat çektiler, Türk hekimlerinin bu eylemi desteklemediğini söylediler.

‘TTB’Yİ ARACI OLARAK KULLANDI’

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Arıkan: Mevcut TTB yönetimi Türk hekimlerinin haklarını savunmaktan uzak. TTB’yi önceden beri kendi ideolojilerini savunma aracı olarak kullanıldığı aşikar. Bu davet tabip odaları tarafından karşılık görmeyecektir. Diğer gruplardan getirebilirler ama odalar bu çağrıya karşı çıkacaktır. Nitekim bu süreci takip ettiyseniz, eskiden kendilerini desteklemiş odalar bile Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı asılsız iddialar karşısında tepkilerini dile getirmişlerdir. Burada gördüğünüz gibi hekimler bunu desteklememektedir.

‘TÜRK ADINDAN ŞEREF DUYUYORUZ’

Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Coşkun: Türk hekimleri, Türk Tabipleri Birliği’nin başındaki Türk ibaresinden şeref duymaktadır. Türk hekimlerinin çoğunluğu Şebnem Korur Fincancı yönetimi düşüncesinde asla değildir. Tüm Türk hekimleri, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve ülkemizi aşağılayıcı şekilde verilen demeç karşısında tepki göstermiştir. Dolayısıyla Türk hekimleri bu çağrıya katılmayacaktır.

‘HEKİMLERLE İLGİSİ YOK’

Cumhuriyetçi Hekimler Grubu 2.Başkanı Hikmet Çevik: Çağrı baştan aşağı hekimleri ve kamuoyunu aldatmaya dönük bir çağrı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Financı, hekimlerle ilgili bir meseleden değil, TSK’ya kimyasal silah iftirası attığı için yargılanıyor. O nedenle bu meselenin hekimlerle ilgisi yok. Türk Tabipler Birliği’nin savunulması ile ilgili bir mesele de yok. Şu an ki TTB’ye dönük bir müdahaleymiş izlenimi yaratılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil.

‘KONUŞTUĞU YER PKK’NIN YAYIN ORGANI

Hekim-Sen Başkanı Adil Kurban: Şebnem hanım konuşma sırasında PKK’nın yayın organına çıkıyor, olayın kimyasal bir saldırı olduğunu destekleyecek mahiyette ifadeler söylüyor, akabinde olayı tasdik ediyor ve bu bir kimyasal saldırıdır diyor. PKK’yla ilişkili çalışan, PKK’yı destekleyen bir kanalda beyanatta bulunuyor, olayın kimyasal bir saldırı olduğunu iddia ediyor ve teyit ediyor. Konuştuğu yer terörü temsil eden insanlar. Olayın tamamı, onun suçsuz olmadığını gösteriyor zaten.