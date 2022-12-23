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Gündem Fincancı hakkında mütalaa açıklandı
Gündem

Fincancı hakkında mütalaa açıklandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaa açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 14:31:00 -
Fincancı hakkında mütalaa açıklandı

Mütalaada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın iddianamedeki suçtan cezalandırılması talep edildi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

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