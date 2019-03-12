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Finansevim’den üst düzey transfer

12 Mart 2019 Salı 10:58
Finansevim’den üst düzey transfer

İSTANBUL (AA) - Finansevim, Özgür Öztürk’ü Genel Müdür olarak bünyesine kattı.

Finansevim açıklamasına göre, şirket daha önce Eminevim bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı, Grup Müdürlüğü ve Yatırım Direktörlüğü görevlerinde bulunarak, sektörün 2015 yılından sonra hızlı bir ivme kazanarak ekonominin lokomotiflerinden biri olmasında büyük katkı sağlayan Özgür Öztürk’ü Genel Müdür olarak bünyesine kattı.

Sektöre girdiği günden bu yana sağlam ve emin adımlarla büyüyerek en son 90 milyon liralık yatırım tahahhütüne imza atarak daha da güçlenen Finansevim, yapılan bu transferle sektörü domine edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Öztürk, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde; üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, profesyonel kariyerine 1996 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda müfettiş olarak denetim alanında başlayan Özgür Öztürk, 2003 yılında banka tarihinin en genç müdürü unvanı ile Sirkeci şubesine şube müdürü olarak atanarak kariyerine satış alanında devam etti. 2003-2015'te Yapı Kredi Sirkeci, Fortisbank Ümraniye, EurobankTekfen Bahçekapı ve Altınbaş Grubu'nda Şube Müdürü ve Satış Direktörü unvanları ile görev yaptı. 2015'te Eminevim firmasına katılarak İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı’nı kurdu. Şube Kademelendirme Sistemi, Otomatik Hedef Sistemi, Kampanya Yönetim Sistemi, Satış Odaklı Prim Sistemi gibi sektörde ilk kez kullanılan birçok sistemi hayata geçirdi. 2015-2019'da Eminevim bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı, Grup Müdürlüğü ve Yatırım Direktörlüğü görevlerini üstlendi..




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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:58
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