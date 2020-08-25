Finansbank online işlemler | Finansbank 1987 yılında kuruldu. Yaptığı ortaklıklarla yurtdışında da şubeler açmaya başlayan banka birçok kez el değiştirdi. Finansbank müşterileri online işlemleri nasıl nereden yapmaları gerektiğini inceliyor. Peki, Finansbank cep şube hangi işlemler yapılır?

Finansbank ne zaman açıldı? | Finansbank kimin?

Finansbank 2016 yılında Katar bankalarından Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından satın alındı. Satın alma işleminin ardından bankanın ismi QNB Finansbank oldu.

Finansbank e şube giriş | Finansbank online işlemler

Finansbank internet sitesi üzerinden banka şubelerinde yapabileceğiniz neredeyse her işlemi yapmanız mümkün. qnbfinansbank.com adresine giriş yapın. Sitenin sağ üst köşesinde online işlemler kısmına tıklayın. Böylelikle e şubeye bağlanıp işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Finansbank internet şubesi şifresi al

Finansbank internet şubesi veya cep şubeden işlem yapabilmek için şifrenizin olmazı gerekiyor. Bunun için Finansbank internet sitesine giriş yapıp sağ üst köşede bulunan “Finans şifre al” kısmına tıklamanız gerekiyor. Sizden istenilen bilgileri doldurup şifrenizi alabilirsiniz.

Finansbank cep şube indir

QNB Finansbank’ı cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Finansbank cep şubeyi ücretsiz olarak Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.

Finansbank kredi kart başvuruları

Finansbank kredi kartına sahip olabilmek için illa şubeye gitmeniz gerekmiyor. Finansbank müşterisiyseniz kart başvurusunu cep şube ve internet şubeden yapabilirsiniz. Finansbank müşterisi olmayanlar ise işlemlerini başvuru merkezi üzerinden yapabilir. Finansbank internet sitesinin en alt kısmında yer alan ‘Başvuru Merkezi’ kısmına tıklayın ve kredi kartı başvurusunda bulunun.

Finansbank müşteri hizmetleri telefon

Finansbank telefon bankacılığını kullanmak isteyenler çağrı merkezi numarasını araştırıyor. Finansbank müşterilerine iki ayrı telefon numarasıyla hizmet veriyor. Bireysel müşteriler 0850 222 0 900 numarasından işlemlerini yapabilir. Tüzel müşteriler ise işlemleri için 0850 222 1 900 numarayı aramalılar.

Finansbank en yakın ATM

Atm’den para çekecek olanlar ya da bankacılık işlemi yapması gerekenler en yakın şubenin nerede olduğunu araştırıyor. Size en yakın ATM’yi internetten hızlıca bulmanız mümkün.

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